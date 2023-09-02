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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM burs başvuru tarihleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika duyurularını beklemeye başladı. Peki, "2023 - 2024 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte VGM burs başvuru tarihleri...