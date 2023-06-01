Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuruları 11 Mayıs'ta sona erdi. Sürecin üzerinden geçen iki haftanın ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı 22 bin perosnel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihiyle ilgili detaylar...