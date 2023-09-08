2023 Aile Destek Paketi Eylül ödemesi ne zaman yatacak?
Eylül ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek ödemeleri geçtiğimiz günlerde bir yıl uzatılmıştı. İşte 2023 Eylül Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...
Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin yapılacağı tarih ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, 850 TL ile 1.250 TL olarak değişen miktarlarda 12 ay boyunca bakanlık tarafından düzenli olarak yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek Paketi Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2023 Eylül Aile Destek Programı ödeme tarihleri...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Eylül ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Fakat önceki ödemeler göz önüne alındığında Eylül ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.
Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.