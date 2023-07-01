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Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi?

Haziran 2022 itibarıyla başlayan Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemeler yapıldı. 12 aylık bir program olan Aile Destek Programı'ndan yararlanan kişiler, Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman biteceğini ve tarihin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. İşte, Aile Destek Programına dair son gelimeler...

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  • 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, hangi ay sona erecek ve Haziran ödeme yapılacak mı? Aile Destek Paketi'nde tarihler uzatıldı mı?

    Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemeler Haziran 2022 tarihinde başlayarak, 12 aylık bir ödeme süreci dahilinde Mayıs 2023'e kadar sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi için bu zamana kadar 35 milyar TL'lik bir bütçe ayrıldığını açıkladı. Haziran sonu itibarıyla, bugüne kadar ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitecek, Haziran ayında yatacak mı, tarih uzatılacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...
  • 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, hangi ay sona erecek ve Haziran ödeme yapılacak mı? Aile Destek Paketi'nde tarihler uzatıldı mı?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:

    "850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
  • 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, hangi ay sona erecek ve Haziran ödeme yapılacak mı? Aile Destek Paketi'nde tarihler uzatıldı mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ UZATILACAK MI? 

    Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.
  • 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, hangi ay sona erecek ve Haziran ödeme yapılacak mı? Aile Destek Paketi'nde tarihler uzatıldı mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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