Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: