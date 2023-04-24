Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla çeşitli meslek gruplarında 2431 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire gibi birçok farklı alanda yapılacak olan personel alımı başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, "2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte detaylar...