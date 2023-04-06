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2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ALES sınav giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM tarafından 16 Nisan tarihinde yapılacak 2023 ALES/1 sınav yerleri ve giriş belgesi yayınlandı.

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  • 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim sınavı yılda üç defa yapılıyor. Bu yıl ilki yapılacak olan ALES/1 2023 sınavının giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı.
  • 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

    SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 16 Nisan'da yapılacak olan ALES/1 sınavının bina ve salonları belli oldu. Adaylar sınav yerlerini giriş belgelerinden öğrenebilirler. 
  • 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

    ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ALES sınava giriş belgelerini alabilirler. 16 Nisan'da yapılacak ALES sınavının sonucu ise 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.
  • 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

    ALES SINAV TARİHLERİ?

    - 2023 ALES/1: 16 Nisan 2023

    Sonuç tarihi: 10 Mayıs 2023

    - 2023 ALES/2 Başvuruları: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında / 19 Temmuz 2023 geç başvuru günü

    Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023

    Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023

     

    - 2023 ALES /3 Başvuruları: 29 Eylül 2023 – 09 Ekim 2023 tarihleri arasında / 17 Ekim 2023 geç başvuru günü

    Sınav Tarihi: 19 Kasım 2023

    Sonuç Tarihi: 05 Aralık 2023

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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