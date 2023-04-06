ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim sınavı yılda üç defa yapılıyor. Bu yıl ilki yapılacak olan ALES/1 2023 sınavının giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı.