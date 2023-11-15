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        Haberler Gündem 2023 ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        2023 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES sözel ve sayısal olarak iki ayrı testten oluşmaktadır. ALES'de 160 soru için 180 dakika süre verilmektedir. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler ALES/3 tarihini araştırmaya başladı. Peki, "2023 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2023 ALES/3 tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 20:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:41
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        Yüksek lisans eğitimi almak adına başvurularını tamamlayan adaylar, ALES/3 tarihini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, adaylar kendi alanında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Peki, "2023 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2023 yılının 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım'da uygulanacak.

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        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklama'da ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

        ÖSYM'nin resmi açıklaması şöyle; "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. DİKKAT! 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        ALES/3 sınav giriş yerleri belgeleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek.

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        2023 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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