Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt dönemi için geri sayım başladı. AÖF Bahar dönemi sınavları 3-4 ve 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlanırken, sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Peki, "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar?" İşte AÖF yaz okulu kayıt dönemine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...