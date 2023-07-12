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        2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

        AÖF yaz okulu kayıt süreçleri sona erdi ve dersleri 10 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başladı. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler gözlerini sınav tarihlerine çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 00:43
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        AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi ile 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 7 Temmuz 2023 Cuma günü ise sona erdi. Öğrenciler AÖF sınavlarının ne zman yapılacağını merak ediyor. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2023 sınav takvimine göre AÖF yaz okulu sınavları şu tarihlerde yapılacak;

        AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek. 19 Ağustos Cumartesi günü ise dersler sona erecek. Yaz okulu sınavları yine 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak.

         

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        AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        AÖF yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yaz okulu sınavlarının online gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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