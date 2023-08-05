AÖL 3. dönem sınavları bitti mi? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 28 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarının sona ereceği ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Online olarak gerçekleşen AÖL 3. dönem sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir. İşte 2023 AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL 3. dönem sınavları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yapılan sınavlar, online olarak, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Peki, "2023 AÖL 3. dönem sınavları bitti mi? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınavlarının sona ereceği tarih...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayan AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştiriliyor.
Söz konusu sınavlar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona erecek AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.
Sınavlarda ter döken öğrenciler; sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.