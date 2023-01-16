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2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 AÖL sınav takviminin paylaşmasının ardından AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

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  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Sınav sonuçların açıklanmasının ardından, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri Açık Lise öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?" İşte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerine ilişkin tüm merak edilenler...
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

    Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

    İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
  • 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınavları ne zaman?

    AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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