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        Haberler Gündem 2023 AÖL SINAV TARİHLERİ: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?

        2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen AÖL 3. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?" sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi AÖL 1. ve 2. dönem sınavları online (çevrim içi) olarak uygulanmıştı. İşte 2023 MEB takvimi ile 2023 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 00:30
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        AÖL 3. dönem sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açık lise sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilirken 25 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihleri...

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;

        28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

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        CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

        Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.

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        AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

        AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

        Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

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        100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

        Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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