AÖL 2. dönem sınavlarında geri sayım sürüyor. 3 Nisan tarihinde tamamlanan kayıt işlemlerinin ardından sınav dönemini beklemeye başlayan açık lise öğrencileri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AÖL sınavlarında sınava katılım gösterecek öğrencilere, her bir ders için, 20 soruya 25 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...