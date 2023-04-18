2. ara tatilin 14 Nisan Cuma günü başlamasının ardından, nisan ara tatilinin ne zaman sona ereceği gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala okulların açılacağı tarih öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil hangi gün bitecek?" İşte 2023 MEB takvimi ile 2. ara tatilin sona ereceği tarih...