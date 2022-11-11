BAKAN BİLGİN TARİH VERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı tarihiyle ilgili şunları söyledi:

Bakan Bilgin(TBMM Bütçe sunumu): Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi.