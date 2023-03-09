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2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 – 2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süreci 22 Şubat tarihinde başladı. İstanbul Üniversitesi 5 Mart tarihinde sona ermesi beklenen kayıt tarihinin uzatıldığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerinin ardından AUZEF öğrencileri kayıt işlemlerinin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri...

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  • 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

    İstanbul Üniversitesi 5 Mart tarihinde sona ermesi beklenen AUZEF kayıt yenileme tarihinin uzatıldığını duyurdu. 22 Şubat tarihinde başlayan AUZEF kayıtlarının sona ereceği tarih öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte AUZEF kayıt dönemine ilişkin tüm detaylar...
  • 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

    AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

    2022 – 2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat Çarşamba günü başladı. Üniversteden yapılan açıklamaya göre AUZEF kayıt yenileme işlemleri 15 Mart'a kadar uzatıldı.

     
  • 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

    Açıklamada, "Çağrı ve Çözüm Merkezimiz başta olmak üzere farklı iletişim kanallarımızdan gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme tarihleri 15 Mart 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
  • 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakülte tarafından gerçekleşecek.

     
  • 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

    KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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