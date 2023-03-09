AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakülte tarafından gerçekleşecek.