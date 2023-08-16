2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı: 2000 yıllık antik kentte tarihi maç!

İtalya'daki tarihi Verona Arena'da 1988 yılından sonra ilk kez bir voleybol müsabakası düzenlendi.

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İtalya'nın Verona kentinde, M.Ö 30 yılında inşa edilen bir Roma Arenası olan yapı, en iyi korunan antik yapılar arasında yer alıyor. 30 bin kapasiteliyken 1117 yılında meydana gelen deprem nedeniyle bir kısmı yıkılan Verona Arena, günümüzde 15 bin kişi kapasiteli kullanılabilir bölüme sahip.