2023 ÖSYM takvimi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. ÖSYM'nin ilk yayınladığı takvimi geri çekmesinin ardından DGS sınavına katılım gösterecek binlerce aday; 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı ve DGS hangi tarihte yapılacak soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...