2023 en iyi yabancı albümleri açıklandı

2023 yılında birçok albüm müzikseverlerle buluştu. Pek çok türden şarkıcının yarıştığı müzik listelerinde zirveye bazı albümler damga vurdu. Yılın en iyi albümü "Victoria Monét, "Jaguar II" seçildi.

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BARBIE FİLMİNİN MÜZİKLERİ ÇOK SEVİLDİ

Listenin en dikkat çeken albümü "Barbie: The Album" oldu. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, 2023 yılının en çok kazanan filmi olmasının yanı sıra müzikleriyle de dikkat çekti.

ALBÜMDE KİMLER VAR?

Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.

Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.