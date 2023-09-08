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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2023 evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir?

        5 Eylül Salı günü gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değinirken, evlilik kredisi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." ifadelerini kullandı. Yeni evlenecek çiftleri teşvik etmek amacıyla planlanan evlilik kredisinin iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira olarak verilmesi bekleniyor. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:58
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        Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan projeyle yeni evlenecek çiftlere uygun şartlarda kredi imkanı sağlanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan süreç hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, "2023 evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

        5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmadı.

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        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

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        EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

        Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

        Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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