2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan! 2023 FIBA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya gelirken kazanan ve finale yükselen taraf Sırbistan oldu. Maçtan 95-86'lık skorla galibiyetle ayrılan Sırbistan'ı zafere taşıyan isim 23 sayı ile Bogdan Bogdanovic oldu

Habertürk Giriş: 08.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:29 facebook

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