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        Haberler Spor Futbol 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'nin rakibi belli oldu - Futbol Haberleri

        2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'nin rakibi belli oldu

        2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Urawa Red Diamonds, yarı finalde Manchester City'nin rakibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:08
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        Manchester City'nin rakibi belli oldu
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        Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. tur maçında Urawa Red Diamonds (Japonya), Leon (Meksika) takımını 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyondaki 2. tur maçında tek golü, 78. dakikada Alex Schalk kaydetti. Leon'da William Tesillo, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Urawa Red Diamonds, yarı finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

        Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapıyor.

        Organizasyonda, El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

        Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi, Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

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