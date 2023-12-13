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        Haberler Magazin 2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu

        2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu

        Geçtiğimiz günlerde Google Trendler'de Türkiye genelinde en çok arananlar belli olmuştu. Tüm dünya geneline hitap eden Google şimdi de uluslararası aramalarda en çok merak edilen oyuncuları ve şarkıcıları açıkladı. İşte Google Trendler'de dünya genelinde en çok aranan oyuncular ve şarkıcılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:30
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        1

        DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR

        1. JEREMY RENNER

        2

        2. JAMIE FOXX

        3

        3. DANNY MASTERSON

        4

        4. MATT RIFE

        5

        5. PEDRO PASCAL

        6

        6. JONATHAN MAJORS

        7

        7. SOPHIE TURNER

        8

        8. RUSSELL BRAND

        9

        9. KE HUY QUAN

        10

        10. JOSH HUTCHERSON

        11

        EN ÇOK ARANAN ŞARKICILAR

        1. JASON ALDEAN

        12

        2. ICE SPICE

        13

        3. OLIVER ANTHONY

        14

        4. PESO PLUMA

        15

        5. JOE JONAS

        16

        6. SAM SMITH

        17

        7. MATT HEALY

        18

        8. KELLIE PICKLER

        19

        9. KIM PETRAS

        20

        10. SEXYY RED

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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