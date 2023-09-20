2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı başvuruları iki etapta tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. e-Devlet üzerinden açıklanacak olan GSB 2. etap sonuçlarına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Peki, "2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte GSB 2. etap sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.