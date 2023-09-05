GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu kapsamda 28 Ağustos'ta başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuruları 1 Eylül tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
GSB personel alımı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Merkez Taşra Teşkilatında 145 büro personeli, 59 temizlik destek personeli alımı, Taşra Teşkilatında ise 400 psikolog, 3150 büro personeli ile 1582 erkek destek personeli, 1618 kadın destek personeli alımı yapacağını duyurmuştu. 28 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvuruların ardından personel alımı için değerlendirme süreci başladı. Peki, "2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte GSB personel alımı başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos’ta başladı ve bugün (1 Eylül) tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI (PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK))
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM))
ADAYLAR SONUÇLARA İTİRAZ EDEBİLECEK
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU YAPMAYAN ADAYIN YERİNE YEDEK ADAY YERLEŞTİRİLECEK!
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.