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GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kapsamlı borç yapılandıma paketini açıkladı. GSS borcu, aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilerek bulunmaktadır. İşte Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu sorgulama ekranı...

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  • 2023 GSS borçlarında son durum: GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

    GSS borçlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından SGK ve vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?" İşte GSS prim borcu hakkında tüm merak edilenler...
  • 2023 GSS borçlarında son durum: GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

    GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

     

    Cumhurbaşkanı  Erdoğan” Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    GSS BORCU SORGULAMA EKRANI...
  • 2023 GSS borçlarında son durum: GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

    YAPILANDIRMA VE TAKSİT İMKANI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz. Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.” dedi.

     
  • 2023 GSS borçlarında son durum: GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

    2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.” ifadelerini kullandı.
  • 2023 GSS borçlarında son durum: GSS prim borçları silindi mi, Genel Sağlık Sigortası borcu ne zaman silinecek?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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