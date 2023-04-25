Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2750 personel alımı yapıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık bünyesine yapılacak olan 2750 personel alımının kadro ve branş dağılımını açıkladı. Peki, "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir?" İşte 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...