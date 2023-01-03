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Hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı..

Asgari ücretin netleşmesiyle gözler enflasyon farklarına çevrilmişti. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı ve zam oranları netlik kazandı. Hemşire maaşları memur zammı ile gündeme geldi. İşte 2023 hemşire maaşı hesaplama ekranı ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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  • 2023 Hemşire maaşları hesaplama | Yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari ücret yeni yılda 8 bin 500 TL olarak açıklandı. 3 Ocak Salı günü itibarıyla enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük hemşire maaşının ne kadar olacağı yeniden gündeme geldi. Peki, yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı hesaplamaları ile hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında detaylı bilgi...
  • 2023 Hemşire maaşları hesaplama | Yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 604 TL

    En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
  • 2023 Hemşire maaşları hesaplama | Yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU? 

    Buna göre, 2022 Temmuz'da 11,260 TL olan Hemşire (Lisans - 9/1) maaşı, 2023 Ocak ayında 13,115 TL'ye çıktı. 
  • 2023 Hemşire maaşları hesaplama | Yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Vali 32,677 38,058
    Genel müdür (1/4) 28,382 33,056
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120
    Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542
    Öğretmen (9/1) 10,047 11,702
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533
    Başkomiser (8/1) 14,331 16,691
    Polis memuru (11/1) 13,132 15,295
    Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777
    Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612
    Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115
    Mühendis (8/1) 13,905 16,196
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367
    Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938
    Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400
    Avukat (9/1) 13,401 15,608
    Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır  
         
      2022 Temmuz 2023 Ocak
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9,105 10,604

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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