Asgari ücret yeni yılda 8 bin 500 TL olarak açıklandı. 3 Ocak Salı günü itibarıyla enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük hemşire maaşının ne kadar olacağı yeniden gündeme geldi. Peki, yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı hesaplamaları ile hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında detaylı bilgi...