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MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak Vali 32,677 38,058 Genel müdür (1/4) 28,382 33,056 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120 Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542 Öğretmen (9/1) 10,047 11,702 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533 Başkomiser (8/1) 14,331 16,691 Polis memuru (11/1) 13,132 15,295 Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777 Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612 Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115 Mühendis (8/1) 13,905 16,196 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367 Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938 Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400 Avukat (9/1) 13,401 15,608 Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır 2022 Temmuz 2023 Ocak En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9,105 10,604
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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