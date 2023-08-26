2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak?
İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara farklı pozisyonlarda destek elemanı alımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak personel adayları, başvuruların başlayacağı tarihi ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte TYP okul temizlik görevlisi alımı şartları ve başvuru tarihleri...
İŞKUR TYP temizlik görevlisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak destek personellerinin, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi alanlara istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2023 İŞKUR TYP başvuru detayları...
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.