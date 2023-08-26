Haberler Gündem 2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ?

2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara farklı pozisyonlarda destek elemanı alımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak personel adayları, başvuruların başlayacağı tarihi ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte TYP okul temizlik görevlisi alımı şartları ve başvuru tarihleri... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 00:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:09 facebook

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İŞKUR TYP temizlik görevlisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak destek personellerinin, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi alanlara istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2023 İŞKUR TYP başvuru detayları...

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İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN? TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.