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        Haberler Spor Futbol 2023 Kamerun Altın top ödülünün sahibi Kamerunlu Manga oldu - Futbol Haberleri

        2023 Kamerun Altın top ödülünün sahibi Kamerunlu Manga oldu

        2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:38
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        2023 Kamerun Altın top ödülü Manga'nın
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        2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, Kamerunlu oyuncular arasında bu sezon en başarılı istatistikleri elde ederek kadın futbolunda altın top ödülünün sahibi oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması da giyen, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

        Açıklamada, Manga'nın Altıp Top dışında bir ödül daha kazandığı belirtildi.

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