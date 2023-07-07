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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den 20'ye yükseltildi. Alınan karar "2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak ve KDV zammı yürürlüğe girdi mi?" sorularını gündeme getirdi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltilmiş oldu. İşte KDV zammının yürürlüğe gireceği tarih...