Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya 2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları: Finalistler açıklandı! Gününüzü neşelendirecek!

        2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları: Finalistler açıklandı! Gününüzü neşelendirecek!

        2023 Komedi Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin finalistleri açıklandı. Galeride dünyanın dört bir yanından katılan profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği binlerce başvuru arasından seçilmiş seçkin fotoğraflar yer alıyor. 2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı kazananları ise 23 Kasım'da belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ADRİAN SLAZOK - COMEDY WILDLIFE 2023

        2

        DİKLA GABRİELY - COMEDY WILDLIFE 2023

        3

        ZOE ASHDOWN - COMEDY WILDLIFE 2023

        4

        VİTTORİO RİCCİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        5

        WİNCE MAİDENS - COMEDY WILDLIFE 2023

        6

        JACQUES POULARD - COMEDY WILDLIFE 2023

        7

        OTTER KWEK - COMEDY WILDLIFE 2023

        8

        MATTİ RAUVALA - COMEDY WILDLIFE 2023

        9

        WENDY KAVENEY - COMEDY WILDLIFE 2023

        10

        JASON MOORE - COMEDY WILDLIFE 2023

        11

        MARK SHCOCKEN - COMEDY WILDLIFE 2023

        12

        DAKOTA VACCARO - COMEDY WILDLIFE 2023

        13

        CHRİSTİAN HARGASSER - COMEDY WILDLIFE 2023

        14

        BRANDİ ROMANO - COMEDY WILDLIFE 2023

        15

        BİLLY GOZANSKY - COMEDY WILDLIFE 2023

        16

        LARA MATHEWS - COMEDY WILDLIFE 2023

        17

        BRIGITTE ALCALAY MARCON - COMEDY WILDLIFE 2023

        18

        JOHN BLUMENKAMP - COMEDY WILDLIFE 2023

        19

        TZAHİ FİNKELSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        20

        THOMAS VİJAYAN - COMEDY WILDLIFE 2023

        21

        SERGEY SAVVİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        22

        PAUL GOLDSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        23

        MİCK ERWİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        24

        KATE STEVENSON - COMEDY WILDLIFE 2023

        25

        JORN VANGOİDTSENHOVEN - COMEDY WILDLIFE 2023

        26

        JODİ FREDİANİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        27

        HENRY KEEPİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        28

        DARİO - PODESTA - COMEDY WILDLIFE 2023

        29

        BENARD OMWAKA - COMEDY WILDLIFE 2023

        30

        DANİELLE GOONAN - COMEDY WILDLIFE 2023

        31

        BRİAN MATTHEWS - COMEDY WILDLIFE 2023

        32

        DELPHİE CASİMİR - COMEDY WILDLIFE 2023

        33

        JAROSLAW KOLACZ - COMEDY WILDLIFE 2023

        Kaynak: Comedy Wildlife Photography Awards 2023

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında