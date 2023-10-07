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        Haberler Dünya 2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları: Finalistleri açıklandı! Gününüze renk katacak!

        2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları: Finalistler açıklandı! Gününüzü neşelendirecek!

        2023 Komedi Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin finalistleri açıklandı. Galeride dünyanın dört bir yanından katılan profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği binlerce başvuru arasından seçilmiş seçkin fotoğraflar yer alıyor. 2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı kazananları ise 23 Kasım'da belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:21
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        1

        ADRİAN SLAZOK - COMEDY WILDLIFE 2023

        2

        DİKLA GABRİELY - COMEDY WILDLIFE 2023

        3

        ZOE ASHDOWN - COMEDY WILDLIFE 2023

        4

        VİTTORİO RİCCİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        5

        WİNCE MAİDENS - COMEDY WILDLIFE 2023

        6

        JACQUES POULARD - COMEDY WILDLIFE 2023

        7

        OTTER KWEK - COMEDY WILDLIFE 2023

        8

        MATTİ RAUVALA - COMEDY WILDLIFE 2023

        9

        WENDY KAVENEY - COMEDY WILDLIFE 2023

        10

        JASON MOORE - COMEDY WILDLIFE 2023

        11

        MARK SHCOCKEN - COMEDY WILDLIFE 2023

        12

        DAKOTA VACCARO - COMEDY WILDLIFE 2023

        13

        CHRİSTİAN HARGASSER - COMEDY WILDLIFE 2023

        14

        BRANDİ ROMANO - COMEDY WILDLIFE 2023

        15

        BİLLY GOZANSKY - COMEDY WILDLIFE 2023

        16

        LARA MATHEWS - COMEDY WILDLIFE 2023

        17

        BRIGITTE ALCALAY MARCON - COMEDY WILDLIFE 2023

        18

        JOHN BLUMENKAMP - COMEDY WILDLIFE 2023

        19

        TZAHİ FİNKELSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        20

        THOMAS VİJAYAN - COMEDY WILDLIFE 2023

        21

        SERGEY SAVVİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        22

        PAUL GOLDSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        23

        MİCK ERWİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        24

        KATE STEVENSON - COMEDY WILDLIFE 2023

        25

        JORN VANGOİDTSENHOVEN - COMEDY WILDLIFE 2023

        26

        JODİ FREDİANİ - COMEDY WILDLIFE 2023

        27

        HENRY KEEPİN - COMEDY WILDLIFE 2023

        28

        DARİO - PODESTA - COMEDY WILDLIFE 2023

        29

        BENARD OMWAKA - COMEDY WILDLIFE 2023

        30

        DANİELLE GOONAN - COMEDY WILDLIFE 2023

        31

        BRİAN MATTHEWS - COMEDY WILDLIFE 2023

        32

        DELPHİE CASİMİR - COMEDY WILDLIFE 2023

        33

        JAROSLAW KOLACZ - COMEDY WILDLIFE 2023

        Kaynak: Comedy Wildlife Photography Awards 2023

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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