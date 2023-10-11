2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları: Finalistler açıklandı! Gününüzü neşelendirecek!
2023 Komedi Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin finalistleri açıklandı. Galeride dünyanın dört bir yanından katılan profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği binlerce başvuru arasından seçilmiş seçkin fotoğraflar yer alıyor. 2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı kazananları ise 23 Kasım'da belli olacak.
ADRİAN SLAZOK - COMEDY WILDLIFE 2023
DİKLA GABRİELY - COMEDY WILDLIFE 2023
ZOE ASHDOWN - COMEDY WILDLIFE 2023
VİTTORİO RİCCİ - COMEDY WILDLIFE 2023
WİNCE MAİDENS - COMEDY WILDLIFE 2023
JACQUES POULARD - COMEDY WILDLIFE 2023
OTTER KWEK - COMEDY WILDLIFE 2023
MATTİ RAUVALA - COMEDY WILDLIFE 2023
WENDY KAVENEY - COMEDY WILDLIFE 2023
JASON MOORE - COMEDY WILDLIFE 2023
MARK SHCOCKEN - COMEDY WILDLIFE 2023
DAKOTA VACCARO - COMEDY WILDLIFE 2023
CHRİSTİAN HARGASSER - COMEDY WILDLIFE 2023
BRANDİ ROMANO - COMEDY WILDLIFE 2023
BİLLY GOZANSKY - COMEDY WILDLIFE 2023
LARA MATHEWS - COMEDY WILDLIFE 2023
BRIGITTE ALCALAY MARCON - COMEDY WILDLIFE 2023
JOHN BLUMENKAMP - COMEDY WILDLIFE 2023
TZAHİ FİNKELSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023
THOMAS VİJAYAN - COMEDY WILDLIFE 2023
SERGEY SAVVİ - COMEDY WILDLIFE 2023
PAUL GOLDSTEİN - COMEDY WILDLIFE 2023
MİCK ERWİN - COMEDY WILDLIFE 2023
KATE STEVENSON - COMEDY WILDLIFE 2023
JORN VANGOİDTSENHOVEN - COMEDY WILDLIFE 2023
JODİ FREDİANİ - COMEDY WILDLIFE 2023
HENRY KEEPİN - COMEDY WILDLIFE 2023
DARİO - PODESTA - COMEDY WILDLIFE 2023
BENARD OMWAKA - COMEDY WILDLIFE 2023
DANİELLE GOONAN - COMEDY WILDLIFE 2023