2023 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2023 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS sonucu sorgulama ekranı...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.