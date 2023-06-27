Kurban Bayramı için geri sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve ilde farklılık gösterebilir. Peki, "2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazı vakitleri belli oldu mu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Kurban Bayramı namazı vakitleri...