Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı dini bir bayram olma özelliğinin yanında aynı zamanda resmi tatildir. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin kaç olacağı, uzatılıp, uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor?" İşte detaylar...