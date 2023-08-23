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        Haberler Gündem 2023 KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl, nereden başvuru yapılır? KYK yurt ücreti ne kadar?

        2023 KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ücreti ne kadar?

        YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları hatırlanacağı üzere 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Başvuru tarihlerinin yanı sıra 2023-2024 yılı KYK yurt ücretleri üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır? KYK yurt ücreti ne kadar?" İşte KYK yurt başvuru tarihi ve yurt ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 21:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:13
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        KYK yurt başvuru tarihi ve 2023-2024 yılı yurt ücretleri gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında 250 ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır? KYK yurt ücreti ne kadar?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2023-2024 KYK yurt başvuru ücreti ve başvuru tarihleri...

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bu seneki KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

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        KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

        Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

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        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

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        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

        KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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