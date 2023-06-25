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2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

4 Haziran Pazar günü tamamlanan LGS sonuçları geçtğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanan LGS'de gözler tercih dönemine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan lise adayları, LGS'de kaç tercih hakkı olduğunu araştırmaya başladı. İşte LGS tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına sınavda ter döken 8. sınıf öğrencileri LGS tercih dönemini beklemeye başladı. LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, LGS taban puanları, tercih tarihleri ve tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılar açıklık kazanacak. Peki, "2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte LGS tercih sayısı...
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

    Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlarken 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercih tarihleri 3 – 19 Temmuz olarak belirlendi.

     
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

    LGS TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

    10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.

     
  • 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, tercih sırası önemli mi?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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