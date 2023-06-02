LGS sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı LGS sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Sayısal ve sözel olarak iki oturumdan oluşan LGS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. Peki, "2023 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS sınavında kaç soru var, kaç dakika sürecek?" İşte LGS sınav saati ve soru dağılımı...