Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

        Liselere Geçiş Sistemi tercihlerinde son günlere girildi. 3 Temmuz itibarıyla başlayan tercih sürecinin ne zaman sona ereceği lise adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 23:52
        1

        LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, taban puanlarına göre tercihlerini yapan lise adayları LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor?" İşte 2023 LGS tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        3

        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

         

        4

        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        5

        LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Arda Güler sahaya indi!
        Arda Güler sahaya indi!
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Rekorları altüst etti!
        Rekorları altüst etti!
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet