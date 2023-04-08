Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacağını duyurmasının ardından, memur maaşlarında ek zam beklentisini oluşturdu. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon oranları ölçüsünde zam yapılan emekli ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektir. Peki, "2023 Memur maaşına ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte 2023 memur zammında son durum...