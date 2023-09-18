Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Mevlid Kandili İslam dünyası için en önemli günler ve geceler arasında yer almaktadır. Mevlid kelimesi sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelmektedir. Peki, "2023 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir?" İşte Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2023 Mevlid Kandili tarihi...

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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.