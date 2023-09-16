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        Haberler Gündem İnanç 2023 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

        Mevlid Kandili ne zaman?

        Müslümanlar için önemli dini günlerden biri olan Mevlid Kandili'ne geri sayım başladı. Tüm kandil gününü, dua ve ibadet ile geçirecek vatandaşlar, Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu, hangi gün idrak edileceğini araştırıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:18
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        İslam alemi için kutsal günlerden biri olan Mevlid Kandili için hazırlıklar başladı. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nin ne zaman ve hangi gün olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri'nin kandil tarihini açıklamasıyla Mevlid Kandili'nin günü de belli oldu. İşte, detaylar...

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        2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sayesinde Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

        Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

        3

        MEVLİD NE DEMEK?

        Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

        4

        MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak kandil günü oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almasa da oruç tutmanın bir sakıncası bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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