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2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman yapılacak?

27 Nisan'da ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklanmıştı. İlk adımı başarıyla tamamlayan adaylar, şimdi de terci döneminin ne zaman başlayacağına dair detayları araştırıyor. İşte, 2023 MSÜ tercihlerine dair tüm detaylar...

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  • 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. 27 Nisan'da açıklanan sınav sonuçları sonrası asker olmak için ilk adımı atan öğrenciler, tercih dönemi için ÖSYM'den haber bekliyor. Peki, 2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
  • 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı?

    2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM henüz bu konuda kesin bir açıklama yapmadı. Geçen sene MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da başlamıştı. Bu tarihler baz alındığında tahmini olarak 2 Mayıs gibi tercih döneminin başlaması öngörülüyor. ÖSYM açıklama yaptığında haberimize ekleyeceğiz.
  • 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı?

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
  • 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı?

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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