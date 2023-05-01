2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM henüz bu konuda kesin bir açıklama yapmadı. Geçen sene MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da başlamıştı. Bu tarihler baz alındığında tahmini olarak 2 Mayıs gibi tercih döneminin başlaması öngörülüyor. ÖSYM açıklama yaptığında haberimize ekleyeceğiz.