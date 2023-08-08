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        Haberler Gündem 2023 Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonucu sorgulama: MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci 5 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Mülakatlara katılım gösteren adaylar gözünü sonuçların açıklanacağına tarihe çevirdi. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ mülakat sonuçları erişime sunulacak. İşte 2023 MSÜ mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 21:56
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        MSÜ mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakat süreci 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Merakla beklenen MSÜ mülakat sonuçları PERTEM ekranı üzerinden erişime açılacak. Belirtilen tarihler arasında mülakatlara katılan adaylar, sonuçlar için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

        Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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        MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ

        Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

        "1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

        2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

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        a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

        b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

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        c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

        ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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