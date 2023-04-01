Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geri sayım başladı. 2 Nisan Pazar günü yapılacak olan sınavda adaylar, geleceğin komutanları olmak için yarışacak. MSÜ sınavına dair araştırma yapan adaylar, sınav günü ÖSYM'den kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? İşte, tüm detaylar...