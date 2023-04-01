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2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi?

Milli Savunma Üniversitei (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yani 2 Nisan'da gerçekleştirilecek. Artık sınava saatler kalınca adaylar, sınava yönelik detayları araştırmaya başladı. Buna göre adaylar, sınava gelirken yanında silgi ve kalem getirip getiremeyeceğini merak ediyor. İşte, 2023 MSÜ sınavına dair tüm bilinmesi gereken detaylar...

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  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geri sayım başladı. 2 Nisan Pazar günü yapılacak olan sınavda adaylar, geleceğin komutanları olmak için yarışacak. MSÜ sınavına dair araştırma yapan adaylar, sınav günü ÖSYM'den kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? İşte, tüm detaylar...
  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    2023 MSÜ SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    MSÜ sınavına girecek adayların yanında sınav için ayrıca bir malzeme getirmesine gerek yoktur. Adaylara ÖSYM tarafından kalem, silgi ve kalemtıraş verilecek. Adaylar sınav salonuna yalnızca şeffaf pet şişe olmak şartıyla su sokabilecek. 
  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'de başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    2023 MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    MSÜ sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.
  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    2023 MSÜ SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

    Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. 
  • 2023 MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? ÖSYM MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtacak mı?

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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