MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklanmasının ardından gözler, MSÜ taban puanları ve tercih tarihlerine çevrildi. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, "MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?" İşte 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...