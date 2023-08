2023 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu! Taylor Swift 8 dalda aday gösterildi!

FLETCHER – “Becky’s So Hot” TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Sam Ryder – “All The Way Over”

Metro Boomin ve The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

EN İYİ POP

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “TRUSTFALL”

Taylor Swift – “Anti-Hero”